- Presedintele de sedinta, Alina Gorghiu, a anuntat, luni, in plenul Legislativului, ca sunt sase parlamentari carora nu le functioneaza cartele de vot – Calin Popescu-Tariceanu, Kelemen Hunor, Alexandru Baisanu, Lavinia Cosma, Mihai Ruse si Ioan Simionca. Gorghiu a facut acest anunt dupa ce a supus la…

- Presedintele UDMR a precizat ca asteapta din partea ministrilor propusi clarificari legate de programul de guvernare. 'Astazi am semnat acest acord care este un acord foarte simplu, un text foarte scurt si care vorbeste despre un an de zile pana la alegerile parlamentare din 2020 si vorbeste despre…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a semnat luni cu presedintele PNL, premierul desemnat Ludovic Orban, un acord politic pentru sustinerea noului Guvern. Presedintele UDMR a precizat ca asteapta din partea ministrilor propusi clarificari legate de programul de guvernare. "Astazi am semnat acest acord…

- Liberalul Ludovic Orban reia, luni, negocierile in vederea susținerii investirii guvernului sau in Parlament. Pana in prezent, PMP, USR și UDMR sunt partidele care și-au anunțat susținerea pentru executivul PNL. ALDE va decide luni acest aspect, in timp ce Pro Romania și PSD au anunțat ca vor boicota…

- Ministrul interimar al Transporturilor Razvan Cuc critica dur programul de guvernare al PNL, afirmand ca este unul „slab și nerealist”.PSD nu va participa la votul de investire al Guvernului Orban! Viorica Dancila spera ca nu vor mai exista tradari „DRAGI PNL-iști, Uitandu-ma…

- Kelemen Hunor a declarat, sambata, ca avea așteptari mult mai mari de la președintele Klaus Iohannis atunci cand a caștigat alegerile prezidențiale din 2014. Liderul UDMR susține ca un președinte nu trebuie sa fie un "pompier", așa cum s-a autointitulat Iohannis."Domnul președinte Iohannis…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri ca formatiunea pe care o conduce o va sustine pe liberala Alina Gorghiu la presedintia Senatului, in cazul in care aceasta va candida. "Daca va exista aceasta candidatura, da (o vom sustine, n.r.). Nu avem o problema. Nu e niciun secret.…

- Kelemen Hunor a declarat, miercuri, ca UDMR ar susține candidatura liberalului Alinei Gorghiu pentru șefia Senatului, în cazul în care aceasta intra în cursa. Și senatorii PMP vor vota în favoarea candidatului liberal. Votul a fost programat pentru marți 10 septembrie. ”Am…