"Ii urez succes, stiti foarte bine ca la Cluj au fost niste probleme in cadrul organizatiei. Au mai fost doi parlamentari care au plecat, au revenit. Presupun ca este o decizie in primul si in primul rand emotionala a doamnei deputat. Cred ca este o discutie pe care eu mi-as dori sa o port in cadrul partidului, nu la televiziune", a afirmat Marcel Ciolacu.

Intrebat daca Cristina Burciu va fi exclusa din PSD, Marcel Ciolacu a raspuns ca decizia poate fi luata numai in forurile partidului.

"Eu cred in continuare ca e un drum lung intre a anunta si a face acest gest, sa vedem, sa…