Stiri pe aceeasi tema

- Instanta a gasit-o vinovata si a condamnat-o pe femeie la 6 luni de inchisoare cu suspendare dar si la plata daunelor morale catre Arhiepiscopie. Totul s-a intamplat dupa ce Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei a facut o plangere penala pe numele focsanencei ca urmare a unei serii de acuzatii la adresa…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a discutat, la un nou termen, joi, in prima instanta, dosarul "Rovinari - Turceni", in care fostul premier Victor Ponta este judecat pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor.…

- Instanta suprema a decis, ieri, sesizarea CCR privind audierea martorilor cu identitate reala si a celor cu identitate protejata, in dosarul in care Sebastian Ghita este judecat alaturi de fosti sefi din parchetele din Prahova, potrivit Mediafax. Astfel, instanta a dispus, la termenul de ieri, din oficiu,…

- Judecatorii și procurorii interesați sa ocupe o funcție de conducere la varful Tribunalului Gorj ori a Judecatoriei Targu-Carbunești, dar și a Parchetului de pe langa Judecatoria Targu-Jiu, Parchetului de pe langa Judecatoria Targu-Carbunești și Parchetului de pe langa Judecatoria Novaci pot…

- O instanta din Coreea de Sud a condamnat-o la 24 de ani de inchisoare pe Park Geun-hye, care a fost gasita vinovata de coruptie in urma unui imens scandal care a relevat legaturile ilicite intre clasa politica si unele din cele mai mari conglomerate din Coreea de Sud, informeaza agentia Reuters.…

- Tudorel Toader s-a intalnit cu ministrul sarb al Justiției. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, s-a intalnit luni, 26 martie, cu cu omologul sau sarb , timp de ora. A fost abordat si cazul fostului parlamentar Sebastian Ghita, la aproape un an dupa ce Romania a cerut extradarea sa, dar decizia trebuie…

- Achitari importante au fost inregistrate in ultimele luni in cazul lui Sorin Blejnar, Nicusor Constantinescu, Sebastian Ghita sau Cristian Borcea, multe dintre acuzatiile procurorilor fiind desfiintate in instanta.

- Fostul director general al Romarm, Dan Tache, a fost achitat marti de Curtea de Apel Brasov, el fiind condamnat in prima instanta la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru instigare la abuz in serviciu, decizia instantei fiind definitiva.Curtea de Apel Brasov a decis marti, sa admita…