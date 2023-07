Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) investigheaza doua medicamente pentru diabet si pierdere in greutate, dupa ce autoritatea de reglementare in domeniul sanatatii din Islanda a semnalat cazurile a trei pacienti care au luat aceste medicamente si au experimentat ganduri suicidare sau de automutilare.Investigatia…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) se concentreaza in jurul medicamentelor pentru pierderea in greutate, care contin ingredientele active, semaglutida sau liraglutid, produse ale grupului farmaceutic danez Novo Nordisk, cel mai mare producator de medicamente pentru diabet din lume.Un comitet…

- Medicamente pentru slabit, investigate pentru riscul de sinucidere. Autoritatea europeana de reglementare a medicamentelor a declarat pentru BBC News ca efectueaza o revizuire a unor medicamente pentru pierderea in greutate. Masura a fost luata dupa ce a fost alertata de o posibila legatura cu gandurile…

- Efectele invaziei ruse din Ucraina, cu sosirea a milioane de refugiati, dar si cresterea saraciei in randul copiilor sunt doua dintre principalele provocari privind drepturile omului cu care s-a confruntat Uniunea Europeana in 2022, potrivit unui raport publicat joi, transmite EFE.

- Televiziunile rusești au difuzat un nou moment propagandistic pentru consumul intern, acuzand acum Uniunea Europeana ca a „jefuit poporul rus” și pe oamenii de rand din Rusia, scrie Hotnews . „Au sosit vești foarte importante. Țarile UE au raportat Comisiei Europene inghețarea unor active ale Bancii…

- Un studiu realizat de catre SNSPA arata ca țara noastra este pe primul loc in Uniunea Europeana la consumul de alcool. Același raport arata ca mai mult de jumatate dintre adulții romani au probleme cu greutatea. Afla din randurile de mai jos cați litri de alcool bea un roman anual! Suntem primii din…

- In ultimii trei ani, incepand cu ianuarie 2020 și pana in aprilie 2023, inflația alimentara a fost de peste 43% in Romania, cu zece procente peste media europeana.La unele produse precum untul, carnea de miel și de capra ori peștele scumpirile au fost mai mult decat duble, in comparație cu…

- Europa trebuie sa fie mai pregatita in urmatoarele sezoane reci pentru a evita criza de medicamente, fenomen experimentat iarna trecuta, avertizeaza comisarul Uniunii Europene pentru Sanatate, Stella Kyriakides. Se știe ca in sezonul rece sunt probleme legate de aprovizionarea cu medicamente, deoarece…