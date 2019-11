Stiri pe aceeasi tema

- Federația Sindicatelor din Ministerul Muncii, într-un comunicat de presa, atrage atenția ca actualul ministru al muncii se afla într-o grava eroare prin faptul ca, face confuzie cu privire la termenul de stabilire/emitere a deciziilor noi de pensionare și termenul de punere în plata…

- Producatorul de utilaj petrolier Upet Targoviste are un nou consiliul de administratie pentru urmatorii patru ani. Din consiliu fac parte Florin Mocanescu, Iulica Velcea si Adriana Constantin.

- Luni, Consiliul de Administratie al companiei TAROM l a desemnat pe George Costin Barbu in functia de director general provizoriu pentru un mandat de patru luni, in conditiile OUG 109 2011, informeaza Agerpres.Consiliul de Administratie, intrunit in sedinta in data de 21.10.2019, a luat act de renuntarea…

- Madalina Mezei, directorul TAROM pana in urma cu doua zile, susține ca Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, i-a cerut sa țina la sol mai multe avioane in ziua moțiunii de cenzura, pentru ca parlamentarii sa nu poata ajunge la vot, potrivit Hotnews. Mezei a fost demisa in seara zilei de 15 octombrie,…

- Liberalul Liviu Bratescu, membru in Consiliul de Administratie al Televiziunii Romane (CA), a acuzat TVR ca „si-a ratat misiunea publica“ pentru ca nu a difuzat dezbaterea din Parlament din timpul motiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila, de joi, 10 octombrie si ca, sub conducerea Doinei Gradea,…

- Agenția britanica Tomas Cook, inființata in urma cu 178 de ani, a intrat in faliment, dupa ce negocierile privind salvarea sa au eșuat in ultimul moment. Aproximativ 600.000 de turiști, dintre care 150.000 de britanici, au ramas blocați, urmand ca autoritațile britanice sa inceapa „cea mai mare operațiune…

- Sindicatele nu au raspuns pana acum, au precizat sursele citate. Razvan Cuc, ministrul Transporturilor a declarat anterior, intr-o conferinta de presa, ca 300 de posturi aferente directiilor de achizitii, economica si comerciala vor fi restructurate de catre Consiliul de Administratie, iar…

- Termenul de depunerea a dosarelor in vederea desemnarii a 5 membri in Consiliul de Administratie al URBIS Baia Mare a fost prelungit. Astfel, potrivit Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara, termenul limita este acum 10 septembrie. “Autoritatea Publica Tutelara, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara,…