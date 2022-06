In timp ce atenția globala s-a concentrat asupra invaziei Rusiei in Ucraina la inceputul acestui an, coaliția condusa de Arabia Saudita a efectuat peste 150 de atacuri aeriene asupra unor ținte civile din Yemen, inclusiv case, spitale și turnuri de comunicații, potrivit Yemen Data Project. A fost cea mai recenta intensificare a bombardamentelor in timpul […] The post Investigație The Washington Post. America și crimele de razboi din Yemen. Dezvaluiri teribile! first appeared on Ziarul National .