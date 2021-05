Stiri pe aceeasi tema

- „Putem confirma ca CE a transmis chestionare, in cadrul unei investigatii preliminare vizand Coca Cola”, a declarat o purtatoare de cuvant a Comisiei Europene. Ea a adaugat ca investigatia preliminara este in curs si ca nu pot fi estimate durata sau consecintele. Coca Cola a transmis ca a primit joi…

- Autoritatile de reglementare antitrust din Uniunea Europeana au lansat o investigatie preliminara vizand compania Coca Cola, a transmis Comisia Europeana, conform Reuters. „Putem confirma ca CE a transmis chestionare, in cadrul unei investigatii preliminare vizand Coca Cola”, a declarat o purtatoare…

- Statele membre ale Uniunii Europene si compania farmaceutica sunt in contradictie cu privire la livrarea de vaccinuri, dupa ce grupul a expediat mai putin decat este prevazut in acordul convenit initial cu UE. Cotidianul italian Corriere della Sera a scris duminica ca AstraZeneca nu a reactionat inca…

- Localnicii din Motru au inceput sa depuna cereri de debranșare de la sistemul de termoficare. In Motru, sistemul de furnizare a apei calde și caldurii este centralizat. Motru este singura localitate din Gorj unde se mai pastreaza livrarea agentului termic de catre un operator unic. In prima parte a…

- "OK Medical a formulat si transmis astazi, 01.04.2021, doua plangeri penale impotriva angajatilor DSPMB. Plangerile au fost inregistrate la DIICOT si DNA si au in vedere savarsirea mai multor infractiuni pasibil savarsite de angajatii DSPMB inclusiv infractiunile de abuz in serviciu si zadarnicirea…

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a propus alocarea unui miliard de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta pentru efectuarea de reinnoiri pe reteaua de cale ferata, o zona care a fost subfinantata, si are in proiect trenuri pe hidrogen, a declarat, marti, ministrul de resort,…

- Ministrul britanic al apararii Ben Wallace a atentionat ca ar fi ''contraproductiva'' o blocare a exporturilor de vaccin AstraZeneca impotriva COVID-19, asa cum a amenintat in ajun presedintele Comisiei Europene, transmite AFP. ''Uniunea Europeana stie ca restul…

- Compania de stat Transgaz, operatorul sistemului național de transport al gazelor naturale, anunța ca inceteaza contractul cu Gazprom ce reglementeza tranzitul gazelor rusești prin conducta T3. Ințelegerea valabila inca din anul 1999 se reziliaza prin acordul parților, iar Transgaz susține ca nu va…