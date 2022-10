Stiri pe aceeasi tema

- La data de 19 octombrie a.c., politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Calarasi, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Biroul Teritorial Calarasi, efectueaza 6 perchezitii domiciliare, in judetele Calarasi, Ilfov si in municipiul Bucuresti. Potrivit unui comunicat al Politiei…

- 115 persoane și-au gasit locuri de munca in cadrul Bursei Locurilor de Munca organizate, vineri, la Tulcea. La evenimentul desfașura la Casa de Cultura a Sindicatelor au participat 35 de angajatori care au oferit 487 de posturi vacante și 312 de persoane interesate, a transmis AJOFM Tulcea intr-un comunicat…

- Un babat a fost retinut pentru conducerea unei masini fara permis. In momentul in care politistii i au solicitat tanarului sa ii insoteasca la sediul unitatii de politie, in vederea intocmirii documentelor, acesta a manifestat un comportament agresiv fata de politistii, motiv pentru care s a procedat…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, impreuna cu procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Timișoara, au efectuat șase percheziții domiciliare, in județul Timiș, la patru persoane banuite de trafic de droguri de risc

- Comisia Europeana a propus, miercuri, interzicerea pe piata UE a produselor obtinute prin munca fortata, fiind vorba de toate produsele, atat cele fabricate in UE pentru consum intern si export, cat si cele importate, fara a viza anumite intreprinderi sau industrii, informeaza un

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Bistrita-Nasaud, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Bistrița-Nasaud, au efectuat 12 percheziții la locuințele unor persoane, din Bistrița-Nasaud și Cluj, banuite de comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infractional…

- Procurorii Serviciului Teritorial Ploiesti al DIICOT au audiat 15 persoane intr-un dosar de trafic de droguri, un barbat fiind arestat preventiv, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat transmis luni de DIICOT, din cercetari a reiesit ca inculpatul a vandut, incepand cu luna mai a acestui an, diferite…

- Patru persoane au fost grav ranite joi seara dupa ce au fost lovite de fulger in imediata apropiere a Casei Albe la Washington, au anuntat autoritatile americane, scrie AFP. Fulgerul a lovit doua femei si doi barbati in parcul public care se invecineaza cu resedinta presedintelui SUA, provocandu-le…