- Potrivit Bellingcat, trei dintre acesti barbati - carora le dezvaluie numele si publica imagini in care apar - l-au urmarit pe Navalnii in 37 dintre calatoriile sale. Ei se aflau in apropiere de Navalnii atunci cand opozantul ar fi fost otravit, in august, in Siberia cu un agent neurotoxic. Un critic…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, unul dintre principalii adversari politici ai presedintelui Vladimir Putin si care a fost otravit in luna august cu Noviciok, a fost urmarit si monitorizat indeaproape de agenti FSB specializati in neurotoxine si substante paralizante, inaintea tentativei de asasinat…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, aflat in recuperare la Berlin dupa ce a fost otravit cu un agent neurotoxic din grupul Noviciok, a promis joi sa se intoarca in Rusia pentru a continua sa sustina opozitia politica, relateaza dpa potrivit Agerpres. Intr-o inregistrare video filmata intr-un parc din…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii l-a acuzat pe fostul cancelar german Gerhard Schroeder ca protejeaza criminali si ca ia bani de la presedintele rus Vladimir Putin, relateaza DPA, conform agerpres.ro. "Gerhard Schroeder este platit de Putin", a spus Navalnii intr-un interviu aparut miercuri in cotidianul…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii l-a acuzat pe fostul cancelar german Gerhard Schroeder ca protejeaza criminali si ca ia bani de la presedintele rus Vladimir Putin, relateaza DPA. "Gerhard Schroeder este platit de Putin", a spus Navalnii intr-un interviu aparut miercuri in cotidianul german Bild. "Iar…

- Presedintele Dumei de Stat, camera inferioara a Parlamentului rus, l-a acuzat joi pe opozantul Aleksei Navalnii ca lucreaza pentru servicii secrete occidentale si a afirmat ca presedintele rus Vladimir Putin "i-a salvat acestuia viata" si nu a orchestrat otravirea lui, informeaza AFP. "Navalnii nu…

- Opozantul politic rus Aleksei Navalnii a declarat pentru saptamanalul german Der Spiegel ca presedintele Vladimir Putin s-a aflat in spatele tentativei de otravire si a subliniat ca nu se teme, transmite Reuters.In luna august, Navalnii a fost transportat cu avionul din Rusia la Berlin dupa…

- Echipa lui Aleksei Navalnii a anuntat joi ca urmele agentului neurotoxic cu care a fost otravit opozantul rus au fost gasite pe o sticla de plastic, pe care a luat-o din camera de hotel in care acesta s-a cazat la Tomsk in Siberia, relateaza AFP.Citește și: PSD schimba foaia la parlamentare.…