Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut marti la 8,18% pe an, de la 8,17% pe an, luni, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Bancile nu au participat marti la sesiunile de oferte necompetitive aferente licitatiilor de luni, cand Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat 530 milioane de lei, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut usor, vineri, ajungand la 7,96%, de la 7,97% pe an, in ziua precedenta, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Bancile nu au participat marti la sesiunea de oferte necompetitive aferenta licitatiei de luni, cand Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat 307 milioane de lei, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a fost cotat miercuri la 7,98%, in crestere cu doua puncte baza fata de marti, cand a fost cotat la 7,96%, arata datele publicate de BNR. Fii la curent cu cele…

- Rezerva Federala a SUA (Fed) a avertizat marti bancile in privinta riscurilor asociate cu implicarea in sectorul cripto-activelor, transmite DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a coborat joi la 8,02% pe an, de la 8,06% pe an, miercuri, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a coborat miercuri la 8,06% pe an, de la 8,14% pe an, marti, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…