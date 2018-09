Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o postare pe blog, Facebook a informat ca a blocat myPersonality, o aplicatie care a fost cel mai activa inainte de 2012, pentru ca aceasta nu a acceptat un audit si pentru ca a pus la dispozitie date ale utilizatorilor unor cercetatori si unor alte companii. Facebook va anunta utilizatorii…

- Informatia nu a fost facuta publica, insa a reiesit din anunturile de anagajari publicate de companie in ultimele luni prin care se cauta ingineri pentru proiectarea unor astfel de cipuri, potrivit CNBC. Desi Apple proiecteaza deja propriile cipuri pentru iPhone, iPad, Apple Watch si AirPod, construirea…

- Asta inseamna ca Amazon va detine jumatate din piata de comert online americana pana la sfarsitul lui 2018. Compania a finalizat anul 2017 cu o cota de piata de 44%. Pe locul al doilea se afla eBay si este de asteptat ca pana la finele anului acesta sa ajunga la o cota de piata de 6,6% din…

- Compania americana Microsoft a anunțat ca incercarile de hacking pentru a obține informații private nu lipsesc din alegerile intermediare din SUA. Tom Burt, directorul executiv al companiei a declarat ca Microsoft a blocat incercarile de hacking impotriva a trei candidați din congres, in cadrul unei…

- Compania are 50 de milioane de utilizatori pe luna, o statistica impresionanta avand in vedere ca in Rusia exista in total 87 de milioane de utilizatori de internet, potrivit Association of Internet Trade Companies (AITC). Yandex se extinde in noi domenii, cum ar fi serviciul de taximetrie de tip ride-hailing…

- Scandalul Cambbridge Analytica a marcat unul dintre cei mai grei ani pentru Facebook din acest deceniu, reteaua sociala fondata si condusa de Mark Zuckerberg fiind trasa la raspundere pentru facilitarea unor experimente sociale realizate de o firma de analiza din Marea Britanie.

- Scandalul Cambbridge Analytica a marcat unul dintre cei mai grei ani pentru Facebook din acest deceniu, reteaua sociala fondata si condusa de Mark Zuckerberg fiind trasa la raspundere pentru facilitarea unor experimente sociale realizate de o firma de analiza din Marea Britanie.

- Facebook Messenger este una dintre cele mai populare platforme de mesagerie instant, cu o interfața destul de curata și ssimpla, însa în urma cu ceva vreme, compania a început sa afișeze reclame între mesajele din inbox.Mai mult, începând de luni, a…