29 februarie 2020. Semnificația anului bisect și cum ne influențează

Luna februarie a acestui an are 29 de zile în calendar, iar anul 2020 este an bisect. Biserica Ortodoxa ii praznuieste pe Sfintii Cuviosi Ioan Casian si Gherman din Dobrogea pe 29 februarie in anii bisecti, iar in anii nebisecti – pe 28 februarie. În anul… [citeste mai departe]