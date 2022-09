Stiri pe aceeasi tema

- Romania va evolua in echipamentul galben, in timp ce Bosnia-Hertegovina va juca in echipament albastru la meciul de luni seara, din Liga Natiunilor, de pe stadionul Giulesti, informeaza frf.ro. Potrivit susei citate, Romania va disputa meciul in echipamentul de acasa, tricou galben, sort alb,…

- Premierul Nicolae Ciuca face apel la populatie sa reduca risipa de energie electrica si afirma ca s-a discutat in Guvern despre un sistem de penalitati pentru cei care nu fac acest lucru, concomitent cu bonificatii acordate celor care economisesc, dar nu exista in prezent, solutii tehnice pentru aplicarea…

- Banca Transilvania și FICX (CallVU), companie specializata in customer experience cu sediul in San Francisco, lanseaza o premiera pe piața romaneasca, Call Center Vizual, un mod nou de interacțiune a clienților cu BT. Persoanele care iau legatura prin telefon cu echipa Call Center a Bancii Transilvania…

- Petre Daea (PSD), ministrul Agriculturii, a ținut sa-i linișteasca pe romani cu privire la producția agricola, dand asigurari ca vor avea ulei. El a criticat apoi anumite abordari „apocaliptice” de la televizor. Declarația vine la doua saptamani dupa ce același ministru a afirmat ca „nu exista niciun…

- Lucrarile de reparație a podului poziționat pe drumul public M1 Frontiera cu Romania – Leușeni – Chișinau – Dubasari – frontiera cu Ucraina, km 108,907 in apropierea localitații Hrușova continua conform programului stabilit. Datorita lucrarilor complexe executate, traficul pe pod a fost temporar suspendat.…

- Guvernul va continua politica de incurajare a investitiilor si de sustinere a mediului privat consolidand cadrul de masuri necesare dezvoltarii si modernizarii tarii, a afirmat, joi, premierul Nicolae Ciuca, dupa ce Banca Nationala si Comisia Europeana au publicat date pozitive despre economia romaneasca.…

- Romania va avea suficient gaz in depozitele nationale astfel incat sa fie acoperit necesarul energetic pentru iarna, a declarat, marti, prim-ministrul Nicolae Ciuca. El a precizat ca marti a fost atins procentul record de 70% de gaz din productia interna trimis in depozitele nationale. „In acest moment,…

- In anul 2021 populația Europei a scazut pentru al doilea an consecutiv. Uniunea Europeana se confrunta cu peste 2 milioane de decese cauzate de pandemia de COVID-19, iar țara noastra se afla printre țarile cu cele mai mari scaderi ale populației. Conform informațiilor furnizate de Eurostat, populația…