- Temepraturile din Romania au inceput sa se deregleze in ultimii ani și dupa cum se poate observa anotipurile nu mai respecta "regulile" de incadrare. Iarna aproape dispare din anumite regiuni ale țarii, iar vara a inceput sa se extinda foarte mult. Ce ne așteapta in urmatorii cinci ani este un semnal…

- Gata cu inversiunea termica. Vortexul aduce iarna si in Romania. Cand se anunta primele ninsori adevarat PROGNOZA METEO pare sa devina ceva mai prietenoasa cu iubitorii iernii. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE CU AVIONUL DIN BAIA MARE Meteorologul…

- Alerta. Cutremur dupa cutremur, in Romania de Craciun. Vezi ce se intampla! Trei cutremure de suprafata s-au produs miercuri dimineata in zona Moldovei, judetul Vrancea, cu magnitudini de 3,1 grade, 2,2 grade si 2,5 grade pe scara Richter, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare…

- Vremea buna nu va mai ține mult. Vortexul polar va lovi Euopa cu putere, avertizeaza specialiștii. “Vortextul a fost slabit de incalzirea stratosferei, insa a supraviețuit și se va razbuna”, susțin experții Severe Weather. “Valul de incalzire nu va mai fi atat de persistent pentru a putea afecta vortexul…

- Val de aer polar peste Romania: vin ninsorile! Meteorologii au facut anuntul: Vezi cand incepe iarna Cand incepe iarna: meteorologii au anuntat cand cad primele ninsori. Romania va fi traversata de un val de aer polar care va duce la scaderea brusca a temperaturilor si la aparitia precipitatiilor sub…

- Vremea se schimba de miercuri. Un ciclon care vine din vestul Europei va aduce o cantitate importanta de precipitații, dar și o racire considerabila a vremii. De azi (miercuri n.r.) se schimba vremea. Ciclonul care a adus precipitațiile din Italia și din sudul Elveției și sudul Austriei, adica au fost…

- In scurt timp ne așteapta o iarna severa, chiar daca vremea de afara pare sa țina cu noi. In urmatoarea perioada, spre sfțrșitul lunii noimbrie vremea se strica treptat. Se anunța o iarna geroasa, viscol si ninsori abundente, a declarat, vineri, Florinela Georgescu, director executiv al Administratiei…

- Iarna iși intra in drepturi in Europa. Sudul Poloniei a fost acoperit de un strat destul de consistent de zapada, primul din acest sezon. Asa cum se intampla de atatea ori si in alte tari, autoritatile, dar si soferii, au fost surprinsi de prima ninsoare serioasa. Pe sosele s-au format…