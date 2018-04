Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori București (BVB) a anunțat oficial și a premiat 15 companii care s-au calificat in ultima etapa a „Made in Romania”, un proiect menit sa identifice și sa susțina viitoarele motoare de creștere ale economiei locale sau din ...

- Cele 15 companii finaliste ale proiectului Made in Romania au fost anunțate oficial și premiate la Gala Made in Romania, ediția a II-a In perioada mai – noiembrie, finalistele și celelalte 35 de companii semifinaliste vor beneficia de un programspecial dedicat susținerii dezvoltarii consistente pe termen…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a anuntat oficial si a premiat cele 15 companii care s-au calificat in ultima etapa a „Made in Romania”, un proiect unic derulat de BVB si partenerii sai pentru a identifica si sustine viitoarele motoare de crestere ale economiei locale sau din regiune.

- Radio AS si Asociatia Creativ AS, in parteneriat cu Primaria municipiului Suceava, organizeaza, in perioada 14-15 aprilie, la Cinema Modern Suceava, Caravana „Zilele filmului romanesc", un regal de filme romanesti. Sucevenii vor putea urmari filme in premiera, comedii, filme romanesti ...

- Meritele aprțin cercetatorilor Centrului Universitar Craiova și celor din Universitatea Politehnica București, care au obținut numeroase distincții pentru șase invenții din domeniul ortopediei, neurochirurgiei și chirurgiei pulmonare. Romanii sunt inventivi, nu mai incape nicio indoiala. O dovedesc…

- Firmele romanești cresc beneficiile pentru angajați. Excursii platite, abonamente medicale, lucru de acasa 75% dintre companiile mari ofera beneficii extrasalarile propriilor angajați, iar abonamentele de sport, spa și relaxare, tichetele de masa și de cadouri, abonamentele medicale sunt printre cele…

- Primarul general interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, sustine ca atunci cand a venit in functie a gasit in Primaria capitalei coruptie, birocratie si nepasare. Declaratia a fost facuta in cadrul emisiunii „Fabrika” de la postul de televiziune Publika TV, transmite IPN.