Stiri pe aceeasi tema

- Numarul pacientilor infectati cu COVID-19 care sunt internati in spital si care beneficiaza de tratament cu anticorpi monoclonali este foarte mic, a declarat, vineri, sefa Sectiei de boli infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" din Botosani, Valentina Morcov. Potrivit acesteia,…

- Cantitatea de anticorpi generata de cei care au trecut prin COVID-19 a crescut cand au avut si alte patologii, precum probleme respiratorii, digestive sau cardiace, potrivit unui studiu publicat miercuri de Universitatea de Medicina din Graz (Austria), relateaza EFE, scrie Agerpres. Studiul a analizat…

- Cantitatea de anticorpi generata de cei care au trecut prin COVID-19 a crescut cand au avut si alte patologii, precum probleme respiratorii, digestive sau cardiace, potrivit unui studiu publicat miercuri de Universitatea de Medicina din Graz (Austria), relateaza EFE.

- Persoanele cu anumite afecțiuni anterioare, precum probleme respiratorii, digestive sau cardiace, beneficiaza de o protecție mai buna din partea propriului sistem imunitar, daca se imbolnavesc de COVID-19, arata datele unui studiu publicat miercuri, 1 decembrie, de Universitatea de Medicina din Graz,…

- Am aflat povestea maștii cu mustața pe care au purtat-o voluntarii „Asociației Tradiția Militara” in timpul defilarii pe sub Arcul de Triumf! Președintele organizației, Mircea Stoica, ne-a povestit cum i-a venit o astfel de idee atat de inedita. La parada militara de la Arcul de Triumf, organizata cu…

- „Nu sunt motive de panica" in fata raspandirii noii variante a Covid-19, Omicron, a declarat luni presedintele american Joe Biden, indemnand-i totodata pe americani sa se vaccineze. „Sunt motive de ingrijorare in fata acestei noi variante, insa nu sunt motive de panica", a spus presedintele american…

- Johnson & Johnson a declarat ca administrarea unei a doua doze din vaccinul sau contra Covid-19 la doua luni dupa prima a crescut eficiența produsului la 94% contra formelor moderate sau severe ale bolii, a transmis Agenția Reuters, preluata de Hotnews. Procentul este semnificativ mai mare decat protecția…

- Johnson & Johnson a spus marți ca administrarea unei a doua doze din vaccinul sau contra Covid-19 la doua luni dupa prima a crescut eficiența produsului la 94% contra formelor moderate sau severe ale bolii, transmite Reuters.Procentul este semnificativ mai mare decat protecția oferita de administrarea…