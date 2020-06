Inventie a unor cercetatori din Israel. Cum se poate dezinfecta o masca cu incarcatorul unui telefon mobil

Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de cercetatori din Israel a inventat o masca sanitara ce poate distruge coronavirusul prin intermediul caldurii generate de curentul electric de la un incarcator de telefon mobil, relateaza miercuri Reuters, citata de Agerpres.

- O masca impotriva coronavirusuluicare se poate dezinfecta cu ajutorul unui incarcator a fostinventata de o echipa de cercetatori israelieni. Potrivit Reuters,prețul estimat pentru producția in serie nu este cu mult mai maredecat o masca obișnuita, iar producatorul a depus deja o cererede patent in SUA.Masca…

- O echipa de cercetatori din Israel a inventat o masca sanitara ce poate distruge coronavirusul prin intermediul caldurii generate de curentul electric de la un incarcator de telefon mobil, relateaza miercuri Reuters. Procesul de dezinfectare dureaza aproximativ 30 de minute. Utilizatorii…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat ca se prezinta ''cu capul sus'', intr-o scurta declaratie facuta la intrarea in Tribunalul din Ierusalim, unde duminica incepe procesul sau pentru coruptie, abuz de incredere si frauda. El a denuntat drept "ridicole" acuzatiile…

- Premierul Israelului Benjamin Netanyahu a ajuns duminica la tribunalul din Ierusalim pentru procesul în care este acuzat de coruptie. El se declara nevinovat si îi acuza pe adversarii sai politici de încercarea de a-l elimina pri tot acest proces, scrie Reuters.Într-o…

- Benjamin Netanyahu a declarat ca se prezinta ''cu capul sus'', intr-o scurta declaratie facuta la intrarea in Tribunalul din Ierusalim, unde duminica incepe procesul sau pentru coruptie, abuz de incredere si frauda. El a denuntat drept "ridicole" acuzatiile ce-i sunt aduse. "Obiectivul este de a…

- Cercetatorii din Israel au izolat intr-un laborator de cercetari biologice un anticorp ce detine un rol cheie in lupta impotriva noului coronavirus, a anuntat luni ministrul Apararii, care considera ca aceasta reusita reprezinta o descoperire importanta in cadrul eforturilor depuse in vederea dezvoltarii…

- Temperatura la care coronavirusul dispare in 5 MINUTE. Vezi cat rezista pe masca de protectie si pe alte suprafete Cercetatorii de la Universitatea din Hong Kong au facut mai multe teste pentru a vedea care sunt temperaturile la care coronavirusul moare și pe ce suprafețe rezista cel mai mult. Coronavirusul…