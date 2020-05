Stiri pe aceeasi tema

- A fost realizata de Paul Cocksedge, este rotunda, iar la picnic pot lua parte patru persoane care sa respecte fidel regulile de distantare sociala. In imaginile de mai jos, aceasta a fost pusa in jurul unui copac. Ea a fost botezata „Here Comes the Sun", dupa titlul unei cunoscute piese interpretate…

- În plina pandemie de coronavirus, un britanic s-a gândit la momentul în care vor fi relaxate masurile luate împotriva raspândirii coronavirusului. Astfel, el a conceput o patura pentru picnic care sa respecte distanțarea sociala. A fost realizata de Paul Cocksedge,…

- Senatorul Ioan Cristina face apel la aradeni sa respecte masurile de distanțare sociala inclusiv in perioada Sfintelor Paști. Parlamentarul liberal spune ca numai printr-o conduita responsabila vom reuși sa trecem mai ușor peste epidemia de coronavirus. „Știu ca urmeaza o perioada pe care v-ați dori…

- Majoritatea fara maști, mulți cu bagaje imense, oamenii au fost imortalizați de un cititor Monitorul de Cluj, care a surprins imaginile reprobabile cu aceștia stând buluc, claie peste gramada. CITEȘTE ȘI: SCANDAL pe Aeroportul din Cluj. Mai mulți pasageri sosiți din Germania refuza…

- Deși virusul ucigaș din China a provocat panica in toata lumea, romanii par sa nu se teama de gravitatea acestuia. In Piața Obor este un adevarat haos, pentru ca oamenii formeaza cozi din ce in ce mai lungi, fara sa le pese de distanțarea sociala. Iata cum au fost surprinși aceștia de paparazzii noștri!

- Autoritatile au fost nevoite sa inchida literalmente un oras ultraortodox din Israel devenit unul dintre focarele epidemice ale tarii dupa locuitorii sai nu s-au lasat convinsi sa respecte masurile de distantare sociala impuse de autoritati.

- Primaria Municipiului Blaj anunța ca incepand de maine, 26 martie 2020, va fi redeschisa Piața Mare Agroalimentara din zona Campia Libertații. Piața va fi deschisa doar pentru producatorii și comercianții agricoli din Zona Tarnavelor. Programul Pieței va fi zilnic, intre orele 10:00 și 15:00, accesul…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Maramures a luat decizia de limitare a deplasarilor persoanelor pe timpul zilei, incepand de miercuri si pana in 15 aprilie, obligatiile instituite la nivel national in timpul noptii urmand a fi valabile si pe parcursul zilei.