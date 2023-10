Stiri pe aceeasi tema

- Un tren CFR pe ruta Bucuresti-Craiova s-a defectat dupa doar cinci statii parcurse. Dupa ce au stat doua ore in tren fara sa stie ce se intampla, oamenii au fost poftiti sa isi continue calatoria pe jos. In jur de 60 de calatori erau in trenul 13262 care ar fi trebuit sa ajunga in Bucuresti. […] Source

- Misiune ampla de cautare, joi dupa-amiaza, in Maramureș, pentru gasirea unui barbat din Ucraina ratacit in munți. Apelul la 112 a fost dat de o alta persoana, care nu a putut oferi detalii despre locul in care se afla ucraineanul. La cautari au participat și mai mulți turiști polonezi, care se aflau…

- 15 SEPTEMBRIE: CEFERIȘTII ORGANIZEAZA GREVA DE AVERTISMENT! Federația Naționala Feroviara Mișcare Comercial Vagoane, cea mai mare și mai reprezentativa organizație sindicala a ceferiștilor din Romania, afiliata la Blocul Național Sindical, anunța public ca in data de 15 septembrie 2023 va declanșa…

- Un ”diagnostic sistematic de țara” al Bancii Mondiale arata ca Romania se confrunta cu provocari foarte mari in 2023. Una este saracia, care duce la existența a doua Romanii; cealalta este statul – mai precis, slaba guvernanța și capacitatea...

- Calea ferata Oravița-Anina este cea mai veche cale ferata de munte de la noi din țara și a fost data in funcțiune in decembrie 1863. Aceasta cale a mai fost numita și ”Semeringul banațean” și este considerata cea mai frumoasa și spectaculoasa linie ferata de munte din sud-estul Europei. Cați kilometri…

- Venirea prințului Carol de Hohenzollern-Sigmaringen in Romania și proclamarea sa, de catre Parlamentul roman, la 10/22 mai 1866, principe constituțional sub numele de Carol I, a marcat inceperea unei etape de mari progrese pentru Romania in plan demografic, economic, social, administrativ, politic și…

- Peste 70.000 de ore de intarzieri au adunat trenurile de calatori din Romania, anul trecut! Sunt cifre noi care apar intr-un raport al CFR. Compania Naționala de Cai Ferate reclama vremea și blocajele aparute in timpul lucrarilor de reparații.