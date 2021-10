Inventatorul vaccinului AstraZeneca: Vine un alt virus! Tot de la lilieci In timp ce lumea se lupta cu Covid 19, exista un alt care ar putea cauza o pandemie, avertizeaza un om de știința, unul dintre inventatorii vaccinului Oxford/AstraZeneca. Este vorba despre virusul Nipah, pentru care in prezent nu exista tratament sau vaccin, conform EuroNews. Sarah Gilbert a explicat ca daca in momentul acesta ar aparea o varianta Delta a virusului, Nipah ar deveni brusc extrem de transmisibil, iar acesta are o rata de mortalitate extrem de crescuta. Virusul Nipah nu este nou și “se ascunde” de ani de zile. In 1999, virusul a aparut in centrul Malaeziei gazda fiind liliecii, care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

