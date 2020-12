Stiri pe aceeasi tema

- Compania franceza Sanofi și compania britanica GlaxoSmithKline au anunțat, vineri, ca vaccinul experimental nu va fi gata pana la sfarșitul anului 2021, dupa ce studiile clinice au aratat ca a creat un raspuns imun insuficient, potrivit Deutsche Welle.„Sanofi și GSK anunța o intarziere in programul…

- S-a aflat ce s-a intamplat cu inventatorul vaccinului anti-covid-19 Pfizer. Toata lumea se aștepta la una ca asta. Acțiunile companiei sale au crescut cu citeva procente in ultima saptamana. Ugur Sahin, inventatorul vaccinului anti-COVID Pfizer, printre primii 500 de miliardari de pe glob Inventatorul…

- Compania farmaceutica germana BioNTech, care a lucrat la vaccinul anti coronavirus cu gigantul farmaceutic american Pfizer, va depune vineri documentele pentru utilizarea de urgența a vaccinului sau in Statele Unite, a declarat miercuri, pentru CNN, CEO-ul companiei, Ugur Șahin. Tot miercuri, Pfizer…

- O analiza finala a studiului de faza 3 a vaccinului coronavirus Pfizer arata ca are o eficienta de 95% in prevenirea infectiilor, chiar si la adultii in varsta, si nu a cauzat probleme serioase de siguranta, a transmis compania miercuri. Conform CNN, compania a realizat un studiu pe 170 de cazuri de…

- Ugur Sahin, directorul executiv al concernului farmaceutic german BioNTech, care a dezvoltat impreuna cu grupul american Pfizer vaccinul anti-COVID cu o eficiența anunțata de 90%, crede ca revenirea la o viața normala nu va veni prea repede dupa startul imunizarii in masa, noteaza BBC.Intr-un interviu…

- Viața oamenilor va reveni la normal peste un an, susține profesorul Ugur Sahin, unul dintre creatorii vaccinului anti-Covid-19 realizat de companiile BioNTech și Pfizer, care a analizat impactul vaccinului asupra societații, scrie hotnews . Impactul noului vaccin impotriva Covid-19 va incepe sa isi…

- Oamenii de știința de la BioNTech și Pfizer, spun ca vaccinul pe care il dezvolta poate pune capat pandemiei de coronavirus care a „ținut pe loc” intreaga planeta. Ugur Șahin,directorul executiv al BioNTech, a declarat pentru The Guardian ca este increzator in eficacitatea produsului lor.„Daca intrebarea…