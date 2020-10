Inventatorul testului PCR: Nu e mereu concludent Cum stau lucrurile cu testul PCR? Cine l-a inventat și cum funcționeaza? Este el 100% sigur? Sunt doar cateva dintre intrebarile pe care și le adreseaza romanii, dar nu numai, in legatura cu aceste teste despre care auzim acum in fiecare zi. Raspunsurile ar putea veni dintr-un filmuleț in care inventatorul testului RT PCR, cu care se “depisteaza” COVID 19, se destainuie: “Testul nu poate depista daca ești bolnav sau daca te vei imbolnavi ! (…)“ Sunt zece mii de retrovirusuri. Daca interpretezi testul necorespunzator in cercetarea lor, poți obține ce rezultat vrei, chiar o iluzie!”. „La aceste… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

