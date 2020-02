Inventatorul figurinei Lego a murit la 78 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Tesler a inceput sa lucreze in Silicon Valley la inceputul anilor 1960, cand computerele nu erau accesibile majoritatii oamenilor. Gratie inovatiilor pe care le-a gandit - inclusiv comenzile „Cut", „Copy" si „Paste" - ele au devenit usor de inteles si de utilizat. Una dintre cele mai utilizate comenzi,…

- Mitliv Cranes Equipment este o companie din cunoscutul grup MITLIV, care asigura solutii complete pentru o gama larga de activitati din domeniul confectiilor metalice. Infiintata in anul 2011, societatea a reusit sa se dezvolte continuu pana in prezent. Secretul evolutiei a fost profesionalismul cu…

- Compania suedeza IKEA a dat acordul sa plateasca despaguburi in suma de 45 milioane de dolari unei familii din California, SUA, dupa ce un copil a murit ca urmare a prabusirii peste el a unei comode produse de IKEA.

- Ziarul Unirea Bilanțul accidentelor aviatice: 257 de oameni au murit, in ultimul an. Ce șanse ai sa mori cand mergi cu avionul In anul 2019, numarul persoanelor decedate in accidente a scazut cu aproape jumatate fața de anul 2018. In ciuda catastrofei aviatice din martie, din Etiopia, numarul persoanelor…

- Un incendiu a distrus menajeria maimuțelor de la o gradina zoologica în Noaptea de Anul Nou, omorând 30 de ani animale care se aflau în interiorul cuștii, a anunțat miercuri Gradina Zoologica, relateaza Reuters. Cimpanzei, urangutani, o gorila, lilieci și mai multe pasari se afla…

- Inginerul american George Laurer, inventatorul codului de bare, a murit la varsta de 94 de ani in Carolina de Nord, relateaza AFP. El a fost inmormantat luni in orasul sau Wendell, potrivit necrologului publicat de pompele funebre locale. Angajat ca inginer la IBM in 1951, George…