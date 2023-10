Inventatoarea ciorbei rădăuțene a ajuns pe Netflix Știați ca inventatoarea ciorbei radauțene este o botoșeneanca pe nume Cornelia Dumitrescu? Ea a inventat celebra ciorba pe cand lucra la Suceava, intr-un restaurant. Acum, femeia apare intr-un serial documentar „Flavours of Romania”, realizat de Charlie Ottley și difuzat pe canalul Netflix. Cornelia Dumitrescu, in varsta de 77 de ani, s-a nascut in Mihaileni, județul Botoșani. Doamna a inventat ciorba radauțeana pe cand lucra intr-un restaurant din Suceava. Celebrul producator și regizor englez Charlie Ottley a dorit sa o cunoasca și sa o faca faimoasa pe plan internațional incluzand-o in cel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

