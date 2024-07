Stiri pe aceeasi tema

- Imagini inedite vin din Portul Constanța. Martorii au filmat doi oameni in timp ce faceau drifturi pe mare cu o hidrobicicleta care atrage atenția prin designul unic asemanator unei mașini de curse. Unii oameni de pe mal au fost surprinși și au crezut ca este vorba chiar de o mașina adevarata care plutește. Designul…

- Șase romani, unii dintre ei cu dubla cetațenie, au fost arestați in Statele Unite și ar putea fi condamnați fiecare la peste 30 de ani de inchisoare. Patru dintre cei șase au fost oficial acuzați marți de o instanța federala, scrie Yahoo News.Romanii sunt acuzați ca au luat parte la o conspirație elaborata…

- Nu doar innisiparea in plin sezon e o problema pentru turistii veniti in acest an pe litoral. Mai multe plaje au fost invadate de alge. Algele au devenit o problema in ultimele zile pe litoral. Pare o munca de sisif cea a muncitorilor: ce aduna noaptea apare la loc dimineata, iar acest lucru este deranjant,…

- Invazie de alge pe litoral. Acestea au aparut in mai multe zone, cum ar fi Constanța, Mamaia, Navodari, dar și in sudul litoralului. De cateva zile, imaginile cu apa marii din Navodari s-au viralizat pe rețelele de socializare, iar turiștii fac haz de necaz. Plajele de pe litoral, invadate de alge Pe…

- Unii dintre turiștii care au ales sa iși petreaca vacanța in Grecia trec prin clipe de groaza. Incendiile au facut ravagii in unele parți ale țarii, deoarece o seceta prelungita a creat condiții asemanatoare cu o cutie cu pulbere, iar vanturile puternice au alimentat flacarile.

- Sute de hectare de culturi agricole au fost devastate in sudul țarii de o invazie masiva de lacuste. Intr-un interval scurt de timp, roiurile de insecte au distrus cimpurile din satele Cairaclia și Copceac din Autonomia Gagauza. Fermierii sint disperați, intrucit lacustele le-au compromis culturile,…

- Turiștii din lumea intreaga au renunțat la vacanțele din Grecia și Italia și au ales un sejur in Romania. CITEȘTE AICI CAT AU SCOS DIN BUZUNAR PESTE 100.000 DE OAMENIPENTRU A SE CAZA PE LITORALUL ROMANESC!

- La fața locului au fost chemate de urgența echipe de negociatori și de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale. In cele din urma, barbatul a fost convins sa renunțe la gestul extrem. El a ajuns in custodia poliției și transportat la spital pentru ingrijiri medicale. Martorii spun ca barbatul ar fi amenințat…