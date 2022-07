Invazie masivă de dăunători în culturile de legume. Tuta absoluta și tripsul fac ravagii Daca producatorii de porumb au probleme cu lacustele, cum se intampla,de exemplu, la Tulcea, legumiculturii se plang și ei ca se confrunta cu o invazie masiva de daunatori, in condițiile secetei din acest an. Tripsul, paianjenul roșu comun și tuta absoluta au inceput sa le dea batai de cap producatorilor in aceasta perioada, de parca nu era destul faptul ca din cauza caldurilor excesive o mare parte din tomate s-au supracopt. Urmarea: oferta mare in piața și prețuri mici la producatori. “Ne confruntam cu un atac masiv de daunatori, este invazie de trips și afide, paianjenul roșu comun, iar de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

