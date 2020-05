''Invazie'' dejucată: Venezuela anunţă 11 noi arestări Unsprezece persoane prezentate drept ''teroristi'' au fost arestate duminica in ancheta privind "invazia" dejucata din Venezuela, aducand totalul celor arestati la 45, au anuntat autoritatile si televiziunea de stat, transmite AFP. "Alti trei mercenari teroristi (...) au fost prinsi in Colonia Tovar", in apropiere de Caracas, unde traieste o comunitate de descendenti de germani, a scris pe Twitter amiralul Remigio Ceballos. Cateva ore mai tarziu, televiziunea publica a informat despre arestarea altor opt "teroristi" in statul Vargas (nord). In total 45 de persoane au fost arestate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

