Europa este in alerta din cauza virusului West Nile transmis de tantari, iar Bucureștiul este pe harta zonelor cu cele mai multe astfel de insecte. Daca intri in parcurile Capitalei risti sa iesi ciuruit de intepaturi de tantari. Autoritatile spun ca au inceput dezinsectia inca din luna mai, insa din cauza ploilor si a temeperaturilor ridicate insectele s-au inmultit in ritm alert asa ca tratamentele dau cu greu randament.