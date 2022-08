Invazie de țânțari în București. Boala mortală care poate fi cauzată de înțepătura insectei Și anul acesta, mai multe zone verzi din Capitala sunt invadate de insecte. Zeci de copii au ajuns in camerele de garda ale spitalelor din cauza intepaturilor de tantari. Cei mai multi se aleg cu alergii severe si infectii, spun medicii. Medicii atrag atentia ca de multe ori muscaturile de insecte pun si o problema […] The post Invazie de țanțari in București. Boala mortala care poate fi cauzata de ințepatura insectei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

