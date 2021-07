Invazie de şerpi pe râul Bega în apropierea zonelor de promenadă O colonie de serpi a fost filmata pe raul Bega, foarte aproape de zona de promenada a timisorenilor. Specialistii sustin ca prezenta serpilor este un semn ca fauna din rau este echilibrata si atrag atentia ca acestia nu sunt veninosi, fiind serpi de apa. „Am mai vazut cate un sarpe, dar nu asa multi si mari. Foarte mari”, a declarat unul dintre localnici. „Asta e habitatul lor, pe sub pietris, pe sub betoane, acolo stau. Oamenii sa se teama de orice, numai de sarpele acesta nu, trebuie sa mentionam ca sarpele de apa nici macar nu are dinti, are doar zimtisori ca sa nu scape pestele”, a explicat Lucian Parvulescu,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

