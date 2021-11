Patru persoane au murit și peste 500 au fost ințepate, in sudul Egiptului, regiune afectata in ultimele zile de ploi abundente, fara precedent in ultimii 11 ani, si care au determinat o ivazie de scorpioni. „Sunt 11 ani de cand am inregistrat o asemenea cantitate de ploaie si acest lucru se datoreaza schimbarilor climatice […] The post Invazie de scorpioni in Egipt. Peste 500 de persoane ințepate și mai mulți morți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .