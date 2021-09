Stiri pe aceeasi tema

- ”In perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2021, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2020, productia industriala (serie bruta) a crescut cu 14%, datorita cresterilor inregistrate de industria prelucratoare (+15,3%) si productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat…

- Deși vara pare a fi pe sfarșite, dupa cum arata mercurul din termometre, inca mai sunt persoane care vor sa plece in vacanța, pe litoralul romanesc. Iata care este temperatura apei marii in principalele stațiuni și cat de calda va fi apa in Mamaia, Costinești, Vama Veche și Eforie, in perioada 6-12…

- Garda Nationala de Mediu a aplicat amenzi in valoare de aproape 1 milion de lei, dublu fața de anul precedent. Amenzile au fost aplicate in urma controalelor in zona statiunilor de pe malul Marii Negre, derulate in perioada 2 – 22 august 2021. “Numarul si valoarea sanctiunilor aplicate pe litoral s-au…

- „Dominanta Delta a crescut in doar patru saptamani de la 60% la 100%. In aceeasi perioada, am crescut de la 100 de cazuri pe zi pana la 500 de cazuri pe zi si avem o confirmare brutala a faptului ca suntem deja de patru saptamani in valul Delta-4”, a comentat pe pagina sa de socializare cercetatorul…

- Meteorologii au emis o avertizare de cod portocaliu de canicula. Temperaturile maxime se vor apropia de 40 de grade, mai ales in Oltenia și Muntenia. Sub cod portocaliu este și Capitala, iar aproape tot restul țarii este sub cod galben. ANM a emis și avertizari de furtuni. Astfel, de la ora 13.00, nordul…

- Temperatura apei Marii Negre in principalele stațiuni este mai scazuta decat in perioada similara a anilor trecuți. Daca media a fost de 21-22 de grade in prima jumatate a lunii iunie, temperatura apei nu a depașit 19 grade. Se așteapta o creștere unșoara a temperaturii, pana la 20 de grade insa media…