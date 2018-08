Stiri pe aceeasi tema

- Cateva mii de persoane protesteaza, la aceasta ora, in Piata Victoriei din Capitala, iar traficul rutier este blocat prin fata Muzeului Antipa.Grupuri de oameni sosesc continuu in piata. Oamenii striga ”Demisia”, ”Hotii”, ”PSD, ciuma rosie”.Citește și: Acuze grave la adresa lui…

- Noi proteste au fost anuntate sambata, pe Facebook. La ora 17.50, in Piata Victoriei din Capitala erau putin peste 20 de persoane. Manifestarea vine ca urmare a deciziei luate de presedintele PSD Liviu Dragnea, condamnat in prima instanta la trei ani de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz…

- Mii de oameni au ieșit joi seara in Piața Victoriei din Capitala și au cerut demisia lui Liviu Dragnea din funcțiile publice. Ei au salutat decizia magistraților Inaltei Curți și au transmis in difuzoare "Oda Bucuriei", imnul Uniunii Europene.

- Florin Vlaicu, din nou tigru! CSM București pornește in forța campania de transferuri pentru noul sezon Florin Vlaicu, din nou tigru! Cupa Romaniei - primul trofeu din istoria clubului la rugby- și locul patru in Superliga. Acesta este bilanțul CSM-ului in sezonul recent incheiat. "Tigrii" au ambiții…

- ”Tigrii” pornesc in forța campania de transferuri pentru noul sezon. Rugbistul Florin Vlaicu a semnat cu CSM București. Cupa Romaniei – primul trofeu din istoria clubului la rugby – și locul patru in Superliga, acesta este bilanțul CSM-ului in sezonul recent incheiat. “Tigrii” au ambiții mari și au…

- Rugbiștii de la CSM București, ședința foto la costum. Au prezentat noua colecție de vara Bman. Magazinul online de haine BMan.ro va asigura ținuta oficiala a echipei de rugby CSM București. “Tigrii” au castigat primul trofeu major din istoria clubului, la rugby, dupa ce au invins-o, la Cluj-Napoca,…

- CSM București a primit in aceasta seara al al patrulea titlu consecutiv de campioana, echipa din Capitala neavand nici in acest sezon o partenera de intrecere pe masura. Dupa Final Four-ul Ligii Campionilor, de la Budapesta, fetele de la CSM București au venit la București pentru ultimul meci de campionat…

- Sunt proteste in aceasta seara in București și in mai mutle orașe din țara și din strainatate. De acesta data, organizatorii vin cu un mesaj nou pentru guvernanati: "Vrem Europa, nu dictatura!"