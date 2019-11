Invazie de arici de mare pe coastele californiene Invazie de arici de mare pe coastele californiene. Specialiștii pun fenomenul pe seama incalzirii globale care a dus la creșterea temperaturii din oceane, potrivit stiri.tvr.ro. Citește și: Rareș Bogdan a gasit soluția salvatoare pentru PSD: ‘Dați-le o șansa sa va scoata din noroi!’ Biologii atrag atenția ca numarul prea mare al acestor creaturi duce la distrugerea ecosistemului marin. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Invazie de arici de mare pe coastele californiene. Specialiștii pun fenomenul pe seama incalzirii globale care a dus la creșterea temperaturii din oceane. Biologii atrag atenția ca numarul prea mare al acestor creaturi duce la distrugerea ecosistemului marin.

- Localnicii au sunat la primarii, pentru a reclama ca peretii caselor sunt acoperiti cu mii de buburuze, care le intra si in locuinte. Orasul Lipova este unul dintre cele mai afectate, iar primarul a decis sa stropeasca strazile cu substante care combat aceste insecte. "Oamenii ne-au…

- Referitor la accidentul tragic din data de 5 octombrie 2019, produs in zona localitații Sfantul Gheorghe, județul Ialomița și soldat cu victime, Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance confirma ca TIR-ul implicat in accident era asigurat pentru Raspunderea Civila Auto (RCA). Compania este…

- Iarna care urneaza va fi mai grea decat cea din 2018 Meteorologii au emis prima prognoza pentru iarna acestui an. Prima ninsoare este așteptata peste doar cateva saptamani. Iarna va incepe sa iși intre cu adevarat in drepturi abia din 2020. Potrivit meteorologilor iarna pare sa vina devreme decat ne-am…

- Un medicament care conține ranitidina este suspectat ca ar putea produce cancer și a fost retras dintr-un mare lanț de farmacii din SUA. Operațiunea este una de amploare, la nivel mondial, iar Canada și Franța au retras deja de la vanzare medicamentele pe baza de ranitidina.Citește și: Rareș…

- Specialistii sunt alarmati de numarul in crestere al cazurilor de rabie inregistrate in ultimii ani. Cei de la ANSA si ANSP au mers in centrul Capitalei si i-au indemnat pe oameni sa-si vaccineze animalele domestice.

- Este vremea asteniilor de toamna. Daca nu aveti chef sa va treziti dimineata si sunteti nervosi la serviciu, de vina s-ar putea sa fie un fenomen astronomic, spun specialistii. Azi este echinoctiul de toamna. De acum, zilele vor fi din ce in ce mai scurte, iar acest lucru ne va influenta starea de spirit.

- Biologii spun ca este un fenomen natural, firesc și apare la sfarșitul verii, atunci cand temperaturile scad iar vantul incepe sa sufle mai tare. Prezenta meduzelor in numar mare in Marea Neagra denota faptul ca ... The post Invazie de meduze pe litoralul romanesc. Turiștilor le e urat sa intre in mare.…