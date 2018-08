Invazie de acte false la Sculeni. Un fenomen care poate fi stăpânit cu greu! Politistii de frontiera ieseni gasesc saptamanal acte false la cetatenii moldoveni care intra in tara. Un tanar care voia sa ajunga in Cehia avea in bagaje un act de identitate romanesc fals. Acesta a spus ca l-a cumparat cu suma de 100 de euro. „S-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor necesare trecerii frontierei, pe sensul de intrare in Romania, cetateanul Alexei O., in varsta de 28 de ani, pasager intr-un microbuz (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bucureștiul se confrunta cu o invazie de insecte neobișnuite, de dimensiuni foarte mici, dar care dau batai de cap oamenilor. Primaria susține ca a desfasurat o campanie de stropire impotriva daunatorilor, dar ca din cauza ploilor, acestea nu prea au avut efect.

- Polițiștii de frontiera, din punctul de trecere Leușeni, au depistat la ieșirea din Republica Moldova, un tanar cu dubla cetațenie, moldoveneasca și romaneasca, care deținea trei permise de conducere cu semne de falsificare.

- „Polițiștii de investigare a criminalitații economice o banuiesc pe aceasta ca, in perioada ianuarie – decembrie 2014, in calitate de administrator de fapt al unor societați comerciale cu sediul in județul Bihor, ar fi plasat pe bursa de transport marfa diverse comenzi de transport din spațiul…

- Patru persoane care si-au incercat norocul de a intra in ravnitul spatiul Schengen, desi legea le interzicea, au fost depistate in acelasi punct de trecere a frontierei, la Curtici, in judetul Arad. Politistii de frontieri i-au surprins pe acestia in trenurile internationale ce urmau sa ajungi la Budapesta,…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat doua femei din Sri Lanka, incercand sa iasa din Romania, folosindu-se de documente de calatorie srilankeze si permise de sedere italiene ce aparțineau altor persoane. In aceasta dimineata, la ora 02.40, la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici, s-au prezentat…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat, weekend-ul trecut, patru cetateni straini, pasageri ai unor trenuri internationale, care au incercat sa treaca ilegal din Romania in Ungaria, folosindu-se de carti de identitate false, potrivit unui comunicat de presa remis, luni, AGERPRES, de Inspectoratul…

- Simona Halep, locul 1 WTA, și americanca Sloane Stephens, locul 10 WTA, joaca astazi finala Roland Garros 2018. Meciul va incepe la ora 16:00 și poate fi urmarit liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Eurosport și ProTV. Virginia Ruzici, caștigatoare la Roland Garros in 1978, a vorbit despre Simona Halep…