- Prețul graului pentru faina a incheiat joi la un nivel record pe piața europeana, cu un preț de 316,50 euro pe tona la termenul-limita din martie 2022 pe Euronext, au declarat analiștii pentru AFP, citați de Hotnews . „Este un maxim istoric, intr-adevar”, a spus Michel Portier, de la firma Agritel,…

- Prețul gazului in Europa a crescut cu 41%, dupa ce Rusia a atacat Ucraina și e haos la bursa.Prețul gazului pe piața europeana a crescut cu peste 40%, de la 1.000 de dolari pe mia de metri cubi, ieri, la peste 1.400 de dolari, astazi.Prețul gazului pe piața europeana a crescut cu peste 40%, dupa patru…

- Pretul graului a crescut brusc pe piata europeana dupa ce armata rusa a anuntat noi manevre in Marea Neagra si in regiunea Rostov in contextul tensiunilor grave dintre Moscova si Kiev, sustinut de Occident. Tensiunile geopolitice privind Ucraina au consecinte si pentru preturile cerealelor.…

- Ce se va intampla cu FACTURILE la energie din aprilie 2022. Creștere cu 30% la prețul gazelor pe piața europeana Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au inregistrat marti o crestere de peste 30%, in conditiile in care livrarile limitate din Rusia au relansat ingrijorarile cu privire…

- Preturile gazelor naturale in Europa au inceput anul extinzind scaderea semnificativa inregistrata in ultima luna, pe fondul atenuarii temerilor privind livrarile in timpul iernii si a vremii blinde, relateaza Bloomberg. La hub-ul TTF din Amsterdam, cotatiile la gazele naturale cu livrare pentru luna…

- Energia cu livrare luni are un pret mediu de 1.591 lei pe MWh pe Piata pentru Ziua Urmatoare.Cel mai mare pret, respectiv 2.306 lei pe MWh, a fost inregistrat pentru intervalul orar 18:00 - 19:00.Spre comparatie, pretul pentru energia cu livrare vinerea trecuta, ultima zi lucratoare, a fost 1.554 lei/MWh…

- Leul iși continua traiectoria descendenta in raport cu moneda europeana și atinge un nou record negativ. BNR a cotat un euro la 4,9491 lei ceea ce constituie un minim istoric. Dolarul american a fost cotat la 4,3743 lei.

- Prețul cafelei a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani, iar analiștii se așteapta ca tendința de creștere sa continue pana in 2023, relateaza CNBC. Contractele de cafea cu livrare in decembrie au incheiat ședința de tranzacționare de luni la 2,34 dolari pe livra. Joi, contractele futures…