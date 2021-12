Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina este recunoscatoare pentru sprijinul presedintelui american Joe Biden si cere Rusiei sa foloseasca mijloace diplomatice pentru diminuarea tensiunilor regionale, a afirmat marti Mihailo Podoleak, consilierul sefului Biroului Presedintelui Ucrainei Volodimir Zelenski, relateaza Reuters.…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a propus marți omologului sau american, Joe Biden, sa ridice toate masurile de represalii care vizeaza misiunile diplomatice ale celor doua țari, luate în ultimele luni în mijlocul tensiunilor dintre Statele Unite și Rusia, scrie AFP.„Partea rusa…

- Uniunea Europeana este pregatita sa adopte sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei in cazul unei noi agresiuni contra Ucrainei, a anuntat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, marți, in ziua in care are loc și summitul Joe Biden - Vladimir Putin pe tema situației din Ucraina.

- Fortele armate ale Ucrainei sunt capabile sa respinga orice atac din partea Rusiei, a declarat luni presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu prilejul marcarii Zilei Fortelor Armate, printr-o desfasurare de vehicule blindate americane si de nave de patrulare, transmite Reuters. Presedintele american…

- Kremlinul și un oficial al Casei Albe, au anunțat vineri ca președintele SUA, Joe Biden și cel rus, Vladimir Putin vor discuta, marți, intr-o teleconferința, pe tema conflictului de la granița Rusiei cu Ucraina, relateaza agențiile internaționale de presa, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al…

- ​Joe Biden spune ca elaboreaza inițiative ample pentru a îngreuna invadarea Ucrainei de catre președintele rus Vladimir Putin și ca nu va accepta "liniile roșii" ale Moscovei, declarațiile președintelui american venind într-un context de temeri ca acest conflict care mocnește la…

- De cateva zile, spionajul occidental pare tot mai convins ca Vladimir Putin incearca sa rupa o bucata din teritoriul Ucrainei. Mai mult, șeful spionajului militar ucrainean a avansat, intr-un interviu acordat Military Times, chiar și data la care Rusia ar pregati un astfel de atac in forța, care ar…

- Intrebat daca ar putea exista cu adevarat un razboi total cu Rusia, Zelenski a raspuns: ”Cred ca se poate intampla”.”E cel mai rau lucru care s-ar putea intampla, dar, din pacate, exista aceasta posibilitate”, a adaugat președintele. Acesta a precizat ca peste 14.000 de oameni au murit in conflictul…