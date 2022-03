Invazia Ucrainei merge prost. Un general rus cu funcție mare în FSB a fost arestat Un general cu funcție inalta in cadrul serviciului de securitate a Rusiei (FSB) a fost plasat in arest la domiciliu din cauza luptelor interioare dintre oficialii ruși, dar și ca urmare a nemulțumirilor lui Vladimir Putin fața de rezultele invaziei. Potrivit Huffington Post , care citeaza The Wall Street Journal , este vorba despre generalul rus Serghei Beseda, responsabil de operațiunea FSB in Ucraina. Un oficial american care a dorit sa ramana anonim a precizat pentru Wall Street ca „au izbucnit certuri” intre FSB și Ministerul rus al Apararii, adica agențiile guvernamentale cheie care planifica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul ucrainean al Apararii a declarat ca Ucraina a pierdut „temporar” accesul la Marea Azov, dupa ce forțele rusești care au invadat țara și-au intarit ocupația in jurul orașului Mariupol. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministerul ucrainean al apararii susține ca, potrivit estimarilor, in cele peste trei saptamani de razboi au fost uciși 14.200 de soldați ruși. BBC noteaza ca prezentarea unui bilanț exact s-a dovedit o provocare de ambele parți, in condițiile in care atat Kievul, cat și Moscova invoca numere și pierderi…

- Agenția Internaționala pentru Energie Atomica monitorizeaza atacul asupra centralei, dar exclude deteriorarea „echipamentului esențial” al reactorului. Ziarul Izvestia relateaza vineri dimineața despre incendiul de la Zaporojie și menționeaza ca, potrivit autoritaților ucrainene, focul s-a inregistrat…

- Aproximativ 4.300 de rusi ar fi fost ucisi de la inceputul invaziei in Ucraina, anunta ministrul delegat insarcinat cu Apararea, Hanna Malyar. Oficialul spune, intr-o postare pe Facebook, ca Rusia a suferit, de asemenea, pierderi materiale importante in Ucraina. In plus, aproape 150 de tancuri și aproximativ…

- Ministerul rus al Apararii a emis o declarație in care susține ca trupele sale dețin centrala nucleara de la Cernobil pentru a o "proteja", scrie BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ministerul rus al Apararii a publicat miercuri, imagini video cu o coloana de tancuri si vehicule militare despre care afirma ca parasesc peninsula Crimeea pe un pod de cale ferata dupa incheierea exercitiilor militare. O parte din trupe se vor intoarce la bazele lor permanente, mai specifica ministerul,…

- Canada a decis "relocarea temporara" in Europa a unei parti a personalului sau militar stationat in Ucraina din cauza situatiei din regiune, a anuntat duminica Ministerul canadian al Apararii, noteaza AFP preluat de agerpres. Ministerul a precizat intr-un comunicat ca aceasta repozitionare temporara…

- Pe 5 ianuarie, 18 persoane – majoritatea copii și soțiile diplomaților ruși – s-au urcat in autobuze pentru a pleca din Kiev, la Moscova. Aproximativ alte 30 de persoane le-au urmat in decurs de cateva zile, plecand atat din Kiev cat și din consulatul Rusiei de la Liov. O sursa ce și-a pastrat anonimatul…