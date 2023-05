Invazia turcilor continuă! Vor să lărgească trei autostrăzi din România Doua companii, una din Turcia și una din Romania, vor sa elaboreze studiile de fezabilitate pentru largirea la trei benzi a autostrazilor A1, A2 și A3. In urma expirarii perioadei de depunere a ofertelor, astazi au fost depuse 2 oferte pentru elaborarea Studiilor de Fezabilitate pentru ???????????????????????????????? ???????? ???? ???????????????????? ???? ???????????????????????????????????????????????????? ????????, ???????? și ????????, a anunțat Ionel Scrioșteanu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor. . Largirea la 3 benzi a autostrazilor este prevazuta pentru urmatoarele sectoare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

