Stiri pe aceeasi tema

- Poate ca sancțiunile occidentale impuse Rusiei din cauza invaziei acesteia in Ucraina nu au dus la prabușirea economica dramatica pe care unii au prezis-o, dar au avut totuși un impact de anvergura. Rusia este acum cea mai sancționata țara din lume, iar penuria de bunuri, accesul limitat la servicii…

- Sancțiunile occidentale impotriva Rusiei dupa declanșarea invaziei impotriva Ucrainei nu au produs colapsul economic dramatic care fusese prezis de unii analiști, insa impactul lor este semnificativ in diverse domenii ale vieții de zi cu zi, scrie The Moscow Times.

- Multitudinea de sancțiuni occidentale impuse Rusiei din cauza invaziei sale in Ucraina nu au dus la prabușirea economica dramatica pe care analiștii au prezis-o, dar au avut totuși un impact de mare amploare, anunța themoscowtimes.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Armata rusa a suferit, in cursul invaziei sale de peste noua luni din Ucraina, peste 10.000 de decese care au putut fi verificate, arata o cercetare din surse deschise efectuata de serviciul in limba rusa al BBC și de publicația rusa de știri independenta MediaZone, publicata vineri, scrie The Moscow…

- Evgheni Prigojin, omul de afaceri legat de Kremlin și fondator al faimosului grup de mercenari Wagner, a ridicat miza in lunga sa disputa cu guvernatorul din Sankt Petersburg, Alexander Beglov, solicitand autoritaților ruse sa il ancheteze pe politician pentru inalta tradare, scrie The Moscow Times…

- Guvernul Ungariei considera ca sancțiunile UE impuse Rusiei din cauza evenimentelor din Ucraina nu și-au atins obiectivul și dauneaza economiei europene. Despre acest lucru a declarat vineri premierul ungar, Viktor Orban, vorbind la Samarkand in cadrul intilnirii liderilor Organizației Statelor Turcice.…

- Trei ani și doua luni intr-o colonie penitenciara va petrece un barbat care a aruncat cu cocktailuri Molotov asupra unui birou de recrutare și de inrolare militara din republica Udmurtia din centrul Rusiei in luna mai, relateaza publicația The Moscow Times . Peste 70 de centre de recrutare și cladiri…

- Un numar ridicat de recruți provine din Siberia, din republici precum Daghestan sau Buriatia, care au dat deja un numar mare de soldați pentru razboiul din Ucraina și au suferit pierderi insemnate in cele șapte luni de conflict, relateaza The Moscow Times. Potrivit activiștilor care au vorbit pentru…