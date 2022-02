Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anuntat ca guvernul de la Chisinau va cere Parlamentului declararea starii de urgența ca urmare a atacului militar al Rusiei asupra Ucrainei, informeaza Deschide.md. Maia Sandu a anuntat, intr-o declaratie de pres, ca a convocat o sedinta a Consiliului…

- Ministrul italian al Tranzitiei Ecologice, Roberto Cingolani, a propus miercuri Guvernului si Uniunii Europene sa se recurga la aprovizionarea cu gaze naturale prin intermediului Coridorului de Sud, care leaga Marea Caspica de Europa, pentru a reduce puternica dependenta de Rusia, in contextul tensiunilor…

- Japonia impune sancțiuni impotriva Rusiei dupa acțiunile Moscovei in Ucraina, a declarat miercuri premierul Fumio Kishida, catalogand mișcarile Moscovei ca fiind violari inacceptabile ale suveranitații Ucrainei și a Dreptului Internațional, transmite Reuters. Printre sancțiunile impuse de Japonia se…

- Ministrul rus a facut aceasta declarație in condițiile in care oficialii americani și europeni sunt pe cale sa termine de pregatit un pachet extins de sancțiuni in cazul in care Rusia invadeaza Ucraina, relateaza Hotnews.ro.Concret, vorbim despre sancțiuni ce ar putea viza banci rusești importante.…

- Mai multe site-uri web din Ucraina, inclusiv cel al Ministerului Apararii și cele ale unor banci precum PrivatBank și OshadBank, au fost astazi, 15 februarie, ținta unui atac cibernetic masiv, relateaza agenția de presa rusa TASS, preluata de BBC și Reuters.Centrul ucrainean pentru securitate cibernetica…

- Banca Centrala Europeana pregatește bancile pentru un posibil atac cibernetic susținut de Rusia, pe masura ce tensiunile cu Ucraina se intensifica, au declarat doua persoane care au cunoștința despre acest subiect, in timp ce regiunea se pregatește pentru

- Cotatiile futures la grau au continuat sa se reduca vineri, ceea ce anunta a doua saptamana consecutiva de scadere, dupa ce Departamentul American al Agriculturii (USDA) a prognozat o productie mondiala peste asteptari, ceea ce inseamna o posibila imbunatatire a aprovizionarii in intreaga lume, transmite…

- Ucraina, fosta republica sovietica care aspira acum sa devina membru cu drepturi depline al alianței nord-atlantice, este in centrul tensiunilor din Occident și Kremlin, relațiile cunoscand o deteriorare constanta in dupa anexarea forțata a Crimeei. La sosirea la Riga unde au loc discuțiile dintre Ucraina…