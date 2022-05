Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, se declara "convins" ca Rusia nu va castiga razboiul in Ucraina, iar Vladimir Putin, care "si-a ratat deja obiectivele strategice", trebuie facut sa inteleaga ca el nu va putea dicta pacea. "Putin nu trebuie sa castige razboiul. Si eu sunt convins, el nu il va castiga",…

- Invazia Rusiei in Ucraina pe 24 februarie a fost asemenea unui „fulger”, iar Vladimir Putin nu poate fi lasat sa castige sau „sa dicteze conditiile pacii”, a declarat cancelarul german Olaf Scholz la Forumul Economic Mondial de la Davos, relateaza Reuters.

- Miliardarul George Soros a declarat marți ca invazia Rusiei in Ucraina ar putea fi inceputul celui de-al treilea razboi mondial, astfel ca cea mai buna cale de a pastra civilizația libera este ca Occidentul sa invinga forțele președintelui Vladimir Putin, scrie Reuters. Soros, in varsta de 91 de ani,…

- Președintele rus Vladimir Putin va fi gata sa discute condițiile de pace din Ucraina atunci cind va ințelege ca nu poate distruge apararea sa. Aceasta condiție a fost numita de cancelarul german, Olaf Scholz, relateaza Reuters. Potrivit șefului Germaniei, nici ucrainenii, nici țarile Uniunii Europene…

- Cancelarul german Olaf Scholz a spus in timpul unei vizite in Japonia ca Germania are nevoie de o armata puternica pentru a descuraja un atac al Rusiei și l-a criticat pe președintele rus Vladimir Putin ca se agața de ideea de a impune „pacea cu forța” in Ucraina, o strategie despre care liderul de…

- Kremlinul a acuzat vineri Ucraina ca incearca sa tergiverseze negocierile de pace, afirmand ca delegatia Rusiei isi arata disponibilitatea de a lucra mai rapid decat partea ucraineana, ale carei solicitari sunt ‘nerealiste’, relateaza Reuters si AFP. ‘S-a notat ca regimul de la Kiev cauta prin toate…

- O noua convorbire telefonica era in desfasurare, sambata, intre presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Olaf Scholz, cu presedintele rus, Vladimir Putin despre razboiul din Ucraina, a doua zi dupa summitul de la Versailles, a anuntat Palatul Elysee, citat de France Presse si…

- Invazia Rusiei din Ucraina este o amenintare existentiala pentru pacea in Europa, a declarat marti premierul polonez Mateusz Morawiecki, potrivit Reuters.