Stiri pe aceeasi tema

- Livrarile de locuințe de lux in ansambluri noi au ajuns la un minim istoric in Moscova din cauza creșterii prețurilor la materiale și a sancțiunilor impuse de Occident, ceea ce mai departe forțeaza dezvoltatorii imobiliari sa opreasca proiectele, scrie Kommersant , cel mai important ziar economic din…

- SUA considera ca Ucraina poate caștiga razboiul impotriva Rusiei daca are echipamentul și sprijinul potrivit", a declarat luni secretarul apararii, Lloyd Austin, in Polonia, in apropiere de granița ucraineana, dupa vizita la Kiev. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul Apararii din Rusia, Serghei Șoigu, susține ca noul obiectiv al ”operațiunii speciale” este obținerea controlului total asupra Donbas-ului și crearea unui culoar militar pana in Crimeea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Mihail Kasianov a devenit unul dintre cei mai vocali opozanți ai liderului de la Kremlin și spune ca daca razboiul va fi unul pe termen lung, Putin il va pierde și va fi inlaturat de la putere. "Acum nu mai exista nicio mișcare democratica in Rusia ca putere, dar dupa cum am zis, cetațenii iși pun intrebari,…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu a renuntat la dorinta sa de a pune stapanire pe toata Ucraina si razboiul risca sa dureze „luni, chiar ani”, a avertizat miercuri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, scrie Agerpres.„Nu avem indicii ca Putin a renuntat la ambitia sa de a controla toata Ucraina…

- Noul pachet de sanctiuni va interzice toate investitiile noi in Rusia, va spori sanctiunile asupra institutiilor financiare si intreprinderilor de stat din Rusia si va sanctiona oficialii guvernului rus si membrii familiei acestora. ”Aceste masuri vor degrada instrumentele-cheie ale puterii de stat…

- Miliardarul Igor Bukhman, cofondatorul gigantului de jocuri Playrix, are mii de angajați imparțiți intre Rusia și Ucraina. Razboiul a declanșat o batalie interna in compania sa și acum Bukhman se afla la mijloc. Igor Bukhman s-a trezit in dimineața zilei de 24 februarie, in casa sa din vestul Londrei,…

- Oficiali americani de rang inalt au declarat ca nu pot confirma informatiile potrivit carora serviciile de informatii americane indica faptul ca Rusia planuieste sa invadeze Ucraina miercuri, dar au repetat avertismentele ca americanii sa paraseasca imediat Ucraina, transmite Reuters, potrivit Agerpres.…