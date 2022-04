Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin noua persoane au murit si 57 au fost ranite in atacul aerian de duminica al fortelor ruse asupra bazei militare occidentale de la Iavoriv, in vestul Ucrainei, in apropiere de granita cu Polonia, a anuntat guvernatorul regiunii Lvov, potrivit Reuters. Potrivit guvernatorului, Rusia a lansat…

- Ca urmare a razboiului din Ucraina, ministrul Agriculturii din Spania, Luis Planas, a facut o declarație extrem de controversata pentru Bloomberg News cu implicații uriașe privind securitatea alimentara a populației. „Avem nevoie ca UE sa adauge flexibilitate la normele privind importurile de cereale”…

- Opozantul rus intemnițat Alexei Navalii le-a cerut, miercuri, concetațenilor sai și celor din Belarus sa treaca peste interdicția autoritaților și sa manifeste in fieare zi in Rusia contra invaziei Ucrainei. Sa nu devenim o națiune a celor fara voce, infricoșați, care pare sa nu vada razboiul agresiv…

- Potrivit presei internaționale, ministerul rus al Apararii intenționeaza sa inchida cea mai mare parte a spațiului aerian și maritim din regiunea Marii Azov, in perioada 21 februarie – 26 februarie. Manevra echivaleaza cu o adevarata blocada maritim si aeriana a principalelor porturi ucrainiene. Dovada…

- Va invada armata Federației Ruse Ucraina? Este Romania in pericol? Cat de important este pentru securitatea noastra ca suntem membru NATO? Sunt cateva dintre intrebarile pe care echipa de jurnaliști Puterea.ro le-au pus mai multor cetațeni obișnuiți, luand ”pulsul strazii”. Puteți urmari in clipul de…

- Invazia Rusiei in Ucraina ar urma sa inceapa, miercuri dimineața, la ora locala 3 dimineața, dupa cum susține o sursa americana din Kiev a cotidianului The Mirror, deși Vladimir Putin a anunțat ca retrage trupe de la granița cu Ucraina. Șefii Kremlinului vor ordona un atac asupra Ucrainei la aceasta…

- ''Secretarul apararii este bucuros ca Rusia a acceptat invitatia de a avea o intrevedere cu omologul sau. Dat fiind ca ultima intalnire bilaterala intre tarile noastre a avut loc la Londra in 2013, ministrul rus al apararii Serghei Soigu a propus sa se intalneasca la Moscova'', a adaugat sursa citata.Aceasta…

- Aliatii din NATO au avertizat din nou Rusia ca va suferi consecinte serioase daca va ataca Ucraina. Tarile occidentale se tem ca Moscova pregateste o interventie militara in Ucraina. Rusia si Belarus au declansat manevre comune la nord de Ucraina.