- Oleksei Arestovici, unul dintre principalii consilieri ai lui Volodimir Zelenski, a prezis inca de acum trei ani, și cu mare exactitate, cand va ataca Rusia Ucraina, de ce, și cum se va desfașura ofensiva. Pe atunci, Volodimir Zelenski inca nu fusese ales președinte, era doar favorit in sondaje.…

- Premierul britanic Boris Johnson a provocat furie in randul liderilor politici din intreaga Europa, cat și indignare in randul oponenților Brexit-ului din tara sa, dupa ce a comparat rezistența poporului ucrainean la invazia Rusiei cu decizia Marii Britanii de a parasi UE, transmite The Guardian . Intr-o…

- Olexei Arestovici, unul dintre principalii consilieri ai lui Volodimir Zelenski, a prezis inca de acum trei ani, și cu mare exactitate, cand va ataca Rusia Ucraina, de ce, și cum se va desfașura ofensiva. Pe atunci, Volodimir Zelenski inca nu fusese ales președinte, era doar favorit in sondaje. Olexei…

- Unii dintre analiștii internaționali iau in calcul ceea ce este mai rau, in ceea ce privește conflictul Rusia-Ucraina. Mai exact ce se intampla daca președintele Ucrainei o sa fie ucis sau capturat. Cu cine ar putea fi inlocuit Volodimir Zelenski? onform Constitutiei ucrainene, in cazul in care Volodimir…

- Americanii și europenii au discutat despre modul in care Occidentul ar putea sprijini un eventual guvern in exil condus de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, in cazul in care acesta ar fi nevoit sa paraseasca Kievul, au declarat pentru CNN mai mulți oficiali occidentali. Discuțiile au avut in…

- O scrisoare de condamnare a Rusiei și sprijin pentru Ucraina a fost semnata de 163 laureați ai Premiului Nobel. Printre semnatari se numara și scriitorul turc Orhan Pamuk, scrie G4Media . Ei au comparat atacul asupra Ucrainei cu atacul Germaniei naziste asupra Poloniei in 1939 și cu cel al Uniunii Sovietice…

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina a scos la iveala arme puternice pe care cele doua state le au in dotare. Rachetele, tancului T-72 și elicoptere Mi8 sunt doar cateva dintre armele rușilor folosite pentru a bombarda Ucraina. Iata cum se apara țara condusa de președintele Volodimir Zelenski.

- Soldații Garzii Naționale ucrainene se antreneaza la Cernobil, unul dintre cele mai radioactive locuri de pe Pamant, pentru a preveni un atac rusesc in Belarus, republica aflata la doar cațiva kilometri distanța. Trupele Moscovei se antreneaza și peste granița, iar cele doua armate isi aud reciproc…