Invazia Fâșiei Gaza, un dezastru pentru Israel și SUA? Israelul iși continua pregatirile pentru o ofensiva in nordul Fașiei Gaza, la o saptamana dupa atacul gruparii militante palestiniene Hamas. Potrivit Foreign Affairs, invazia iminenta din Gaza va fi o catastrofa umanitara și strategica. Nu numai ca va dauna grav securitații pe termen lung a Israelului și va provoca costuri umane pentru palestinieni, dar va […] The post Invazia Fașiei Gaza, un dezastru pentru Israel și SUA? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

