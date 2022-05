Vadim Shishimarin, soldat rus in varsta de 21 de ani, a pledat vinovat pentru uciderea unui civil neinarmat, in primul proces pentru crime de razboi din Ucraina, de la inceputul atacului asupra acestei țari, transmite BBC. El recunoaște ca a impușcat un barbat in varsta de 62 de ani, riscand inchisoare pe viața. In sala de judecata din Kiev, prizonierul incatușat, flancat de paznici, ținea capul plecat, la cațiva metri aflandu-se vaduva barbatului ucis. Potrivit procurorilor, Shishimarin a primit ordin sa omoare civilul pentru aceasta folosind o pușca Kalashnikov. Katerina, vaduva barbatului ucis,…