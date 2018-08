Stiri pe aceeasi tema

Autor: ANDO [-Dupa ce ma intorc din concediu promit sa-l informerz pe presedinte ca sa numeasca un interimar!] Dancila cea loiala Topic: Politica nationala Format: Caricatura Tags: Viorica Dancila

Autor: ANDO [Curtea Constitutionala, Motivare, -Citesc de o luna si nu inteleg nimic!] Corigenta Topic: Politica nationala Format: Caricatura Tags: Klaus Iohannis

Autor: ANDO [Noi zicem ca are dreptate dom' Clem: Si pe noi ne ingrijoreaza independenta procurorilor!] Consens popular Topic: Politica nationala Format: Caricatura Tags: Hans Klemm

Autor: ANDO [-Eu zic ca se poate invata ceva din fotbal! Ai vazut ce motiune de cenzura le-au tras coreenii nemtilor?i Lectia mondialului Topic: Politica nationala Format: Caricatura

Autor: ANDO [Motiuni, Mai trage odata!] Speranta nu moare Topic: Politica nationala Format: Caricatura

Autor: ANDO [Loteria Romana, Curtea Constitutionala, -Eu prefer sa joc aici! Sunt sanse mai mari de castig!] Loteria constitutionala Topic: Politica nationala Format: Caricatura

Autor: ANDO [] Intalnirea secolului Topic: Politica nationala Format: Caricatura Tags: Donald Trump

Autor: ANDO [Motivatie C.C., -O sa citesc pana pricep, dom' profesor Toader!] Ca la scoala Topic: Politica nationala Format: Caricatura Tags: Klaus Iohannis Tudorel Toader