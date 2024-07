Învățăturile lui Vassaras către ”fiii” săi arbitri Dat fiind ca noului sezon fotbalistic ii arde buza sa inceapa – Liga I debuteaza chiar in weekendul ce vine -, Comisia Centrala a Arbitrilor, in frunte cu starostele ei, Kyros Vassaras, a facut seminare cu cavalerii fluierului, pe care i-a dadacit despre cum mai e de fluierat pe gazon. ”Printre cele mai importante instrucțiuni transmise se numara reglementarile privind comunicarea pe teren, care trebuie sa se desfașoare exclusiv intre oficialul de joc și capitanul echipei, precum și poziționarea mingii și abaterile in timpul executarii loviturilor de pedeapsa. Aceste instrucțiuni au fost detaliate… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

