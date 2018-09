Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile locale susțin ca au facut investiții pentru ca noul an școlar sa inceapa in condiții cat mai bune in multe școli din oraș. La unele unitați de invațamant au fost amenajate sali noi de clasa, iar la Școala Generala nr. 30 din Soarelui elevii vor invața in cateva „containere”,…

- Un tren de marfa a deraiat, duminica, pe magistrala Caracal - Craiova, iar la aceasta ora traficul feroviar este blocat in zona. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dolj precizeaza ca nu s-au inregistrat victime.

- Ingrid Mocanu, fost director in Ministerul Justiției, lanseaza un atac la adresa liderului deputaților ALDE, Varujan Vosganian, dupa ce acesta a anunțat ca nu se discuta adoptarea unei Ordonanțe de Urgența privind aministia și grațierea. Nici Tariceanu nu a scapat de criticile lui Mocanu.„Dupa…

- O singura eleva din județul Timiș a reușit performanța de a obține media 10 la examenul de Bacalaureat. Diana Dehelean, de la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timișoara a povestit, astazi, ca a depus un efort uriaș pentru a obține un astfel de rezultat demn de toata lauda. In medie, a invațat in…

- Peste 1.000 de persoane s-au adunat, in aceasta seara, in Piața Operei din Timișoara, pentru a cere demisia lui Liviu Dragnea din fruntea Camerei Deputaților, dupa ce liderul PSD a fost condamnat la trei ani și șase luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu. Timișorenii au…